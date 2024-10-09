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Diyarbakır'da 3. Sur Kültür Yolu Festivali Hazırlıkları Tamamlanıyor

Diyarbakır'da 3. Sur Kültür Yolu Festivali Hazırlıkları Tamamlanıyor
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Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlediği 3. Sur Kültür Yolu Festivali, 12-20 Ekim tarihleri arasında Diyarbakır'da gerçekleşecek. Otellerin doluluk oranı yüzde 90'a ulaşırken, 300'ün üzerinde etkinlik planlanıyor.

DİYARBAKIR'da Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından organize edilen Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nin 14'üncü durağı olan ve 12 -20 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek 3'üncü Sur Kültür Yolu Festivali öncesi, otellerin rezervasyon doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı. Kültür ve Turizm İl Müdürü Mehmet Sabahattin Genç, "Geçen yıl 1 milyona yakın misafir ağırladık. Bu yıl da 2 milyon misafir ağırlayacağımızı düşünüyoruz" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca 16 ayrı ilde toplam 8 ay boyunca gerçekleştirilen, bu özelliği ile dünyanın en uzun süreli festivalleri arasında yer alan Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nin önemli duraklarından Sur Kültür Yolu Festivali'nin 3'üncüsü, 12 Ekim'de başlayacak. Mezopotamya'nın çok dinli, çok dilli, çok kültürlü yapısı, kendine has mimarisi ve sanat anlayışı ile pek çok uygarlığın merkezi olan Diyarbakır'da 8 gün sürecek festivalde, 45 noktada ve 300'ün üzerinde etkinlik yapılacak.

'DOLU DOLU GEÇECEĞİNE İNANIYORUZ'

Diyarbakır'da festival hazırlıklarının sürdüğünü belirten Kültür ve Turizm İl Müdürü Mehmet Sabahattin Genç, otellerin rezervasyon doluluk oranının yüzde 90'ı bulduğunu belirterek, " Diyarbakır'ımızda Sur Kültür Yolu Festivali, 3'üncü kez kutlanacak. Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy ve bakanlığımız riyasetinde çalışmalar şu an ilimizde devam etmektedir. İnşallah ilimizde güzel bir festival yaşatacağız. 45 noktada ve 300'ün üzerinde etkinliğimiz olacak. Bu noktada dolu dolu geçeceğine inanıyoruz. Bakanlıkla birlikte ekiplerimizin çalışması sürüyor. Cumartesi günü de inşallah güzel bir etkinliğimiz olacak. Bizim 112 otelimiz var ve yüzde 90 rezervasyon doluluk oranı var. Geçen yıl yüzde 80- 85 iken bu yıl yüzde 90 oranında seyrediyoruz. Yoğun bir talep var. Alternatif olarak bizim burada birçok kamu misafirhanemiz var. Kamu misafirhanelerimizin tamamı da misafirleri ağırlamak için hazır vaziyettedir. Bizim bu konuda endişemiz yok. Bugün itibarıyla bize fahiş fiyatlarla ilgili bir başvuru veya şikayet de olmadı. Arkadaşlarımız buna riayet ediyor. Olması durumunda da ilgili kişilerle gereğini yapacağız. Geçen yıl 1 milyona yakın misafir ağırladık. Bu yıl da 2 milyon misafir ağırlayacağımızı düşünüyoruz. 12-20 Ekim tarihleri arasında herkesi kadim Diyarbakır şehrimizde düzenlenecek olan festivalimize davet ediyoruz" dedi.

'SANATÇILARI HEYECANLA BEKLİYORUZ'

Diyarbakır Müzesi'ni gezen 8'inci sınıf öğrencisi Sinan Dağ (16) da "Şehrimizde bu tür aktivitelerin olması bizim için iyi. Geçen yıl konserler iptal edilmişti, o yüzden üzgündük. Heyecanlıyız. Festivale gelecek olan sanatçıları heyecanla bekliyoruz ve hepsini takip edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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