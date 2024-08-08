Diyarbakır'da 3. Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı
Diyarbakır'ın Merkez Kayapınar ilçesinde bulunan 3. Sanayi Sitesi'nde bir iş yerinde çıkan yangın, kısa sürede diğer iş yerlerine de sıçradı. İtfaiye, polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi ve yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Diyarbakır'da 3. Sanayi Sitesi'nde 4 iş yerine yayılan yangına müdahale ediliyor.
Merkez Kayapınar ilçesi 3. Sanayi Sitesi'nde bulunan oto yedek parçası satan bir iş yerinde henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın, 3 iş yerine daha sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, 112 Acil Sağlık ve Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.