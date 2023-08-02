Diyarbakır'da 3 katlı kaçak yapı yıkıldı

- Diyarbakır'da 3 katlı kaçak yapı belediye ekiplerince yıkıldı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da Bağlar Belediyesi, yasal işlemlere rağmen durdurulamayan 3 katlı kaçak yapının yıkımına başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Mevlana Halit Mahallesi 374.Sokak'ta kaçak olarak inşa edilen 3 katlı yapıya belediye tarafından müdahale edildi.

Defalarca yapılan uyarı, tebligat ve mühürleme işlemine rağmen ilgilileri tarafından durdurulmayan inşaatın yıkımı gerçekleştirildi.

Emniyet güçlerinin aldığı tedbirler eşliğinde belediyeye ait iş makinesi kaçak yapıya müdahale ederek yıkım işlemini yerine getirdi.

Şubat ayında yaşanan depremlerin olumsuz etkilediği ilçede kaçak yapılaşmaya karşı kararlı ve hassas bir mücadele ortaya konulduğuna dikkat çekildi.

Açıklamada, "İmar kanununa aykırı olarak belediye ve ilgili kurumlardan izin alınmadan kaçak yollarla inşa edilen yapılara bundan önce olduğu gibi bundan sonra da müsaade edilmeyecektir. Prosedür gereği öncelikle belediyemizin ilgili birimlerince yasal uyarı ve tebligat, ardında da mühürleme işlemi yapılmaktadır. Söz konusu yapılarda inşa çalışmaları durdurulmadığı takdirde yıkım sürecini başlamaktayız. Vatandaşların can ve mal güvenliği tehdit eden kaçak yapılaşma ile mücadelemiz kararlı bir şekilde sürdürülecektir." ifadelerine yer verildi.