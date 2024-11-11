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Diyarbakır'da 3 Katlı Binada Yangın: Baba ve İki Kızı Kurtarıldı

Diyarbakır'da 3 Katlı Binada Yangın: Baba ve İki Kızı Kurtarıldı
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Diyarbakır'da çıkan yangında, evlerinin balkonunda dumanların arasında kalan baba ve iki çocuğu başarılı bir şekilde kurtarıldı. Yangında 5 kişi dumandan etkilenerek yaralandı.

DİYARBAKIR'da 3 katlı binada çıkan yangında, evlerinin balkonunda dumanların arasında kalan baba ve 2 çocuğu kurtarıldı. Yangında 5 kişi dumandan etkilenerek yaralanırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bağlar ilçesi Muradiye Mahallesi 159'uncu Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın merdiven boşluğundaki malzemelerin tutuşması sonucu öğleden sonra yangın çıktı. Dumanlar, kısa sürede binayı sardı. Bu sırada 3'üncü kattaki dairede Özkan A., (44) dumandan etkilenmemek için kızları Tuana (11) ile Elifsu'yu (7) alıp balkona çıktı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Dumandan etkilenen baba ve 2 kızıyla bina sakinlerinden Sultan A. (88) ve Meral A. (45) ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi oldukları öğrenildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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