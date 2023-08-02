Diyarbakır Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Temmuz ayında gerçekleştirilen operasyonlarda 3 bin 221 olay meydana geldi. Bu olaylarda 2 bin 245 şüpheli yakalandı ve 145'i tutuklandı. Ayrıca, 186 adet silah çeşidi ele geçirildi.

Diyarbakır'da 3 bin 221 olayda 145 şüpheli tutuklandı

Diyarbakır'da Temmuz ayı asayiş rakamları: 186 adet silah çeşidi ele geçirildi

DİYARBAKIR - Diyarbakır Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Temmuz ayında asayiş olaylarında gözaltına alınan 2 bin 245 şüpheliden 145'i tutuklandı,186 adet silah çeşidi ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ve diğer emniyet birimlerince kent genelinde 1-31 Temmuz tarihleri arasında 3 bin 221 olay meydana geldi.

Bu olaylarda 2 bin 245 şüpheli yakalandı. Emniyet ve adliye işlemleri tamamlanan şüphelilerden 145'i çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı, 63 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Yapılan operasyonlarda bin 691 fişek, 138 tabanca, 28 kurusıkı ve 20 av tüfeği ele geçirildi.