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Diyarbakır'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Etkinliği Düzenlendi

Diyarbakır'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Etkinliği Düzenlendi
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Diyarbakır’da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Dicle Üniversitesi işbirliği ile bir etkinlik gerçekleştirildi. Etkinlikte, engelli bireylerin toplumda daha fazla desteklenmesi ve haklarının güçlendirilmesi vurgulandı.

Diyarbakır'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

Diyarbakır Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Dicle Üniversitesi (DÜ) işbirliği ve Beyazay Derneği katkılarıyla, Dicle Üniversitesi 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezi'nde etkinlik yapıldı.

Etkinlikte saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Aydın Polat, etkinlikte yaptığı konuşmada, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün sadece engelli bireylerin karşılaştığı zorluklara dikkati çekmekle kalmayıp, onların haklarını ve toplumdaki yerlerini de güçlendirmek için fırsat olduğunu söyledi.

Engelli olmanın bir eksiklik ya da zayıflık olmadığını belirten Polat, farklılıkları anlamak ve engelleri kaldırmak için herkesin sorumluluk alması gerektiğini kaydetti.

Toplum olarak, engelli bireylerin hayata eşit katılımını sağlama, onlara destek olma ve fırsat eşitliği sunmanın herkesin görevi olduğunu aktaran Polat, şöyle konuştu:

"Engelli bireyler, hayatın her alanında büyük başarılar elde etmiş, azimleri ve çalışkanlıklarıyla hepimize örnek olmuşlardır. Bizlere düşen, bu başarıların önündeki engelleri kaldırmak, onları destekleyecek adımlar atmak ve yaşam koşullarını iyileştirmektir. Unutulmamalıdır ki her birey bir engelli adayıdır. Hayatın getirdiği şartlar, bir gün hepimizi aynı durumla karşı karşıya bırakabilir. Bu nedenle, engelli bireylerimize yönelik farkındalığımızı artırmalı, empati yeteneğimizi geliştirmeli ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmeliyiz."

Dicle Üniversitesi Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Reyhan Gül Güven de engelliliğin yalnızca engelli bireylerin ve ailelerinin karşı karşıya kaldığı bir sağlık sorunu olmadığını ifade ederek, toplumun her kesimini ilgilendiren bir konu olduğunu dile getirdi.

Konuşmaların ardından DÜ'de okuyan engelli öğrenciler tarafından "Eğitim Her Engeli Aşar" paneli düzenlendi.

Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Halk oyunları ekibi yöreye ait oyun sergiledi, Beyazay Derneğince "Müzik grubu" sahne aldı.

Daha sonra, Vali Yardımcısı İlyas Öztürk, engellilere 150 tekerlekli sandalye bağışında bulunan iş adamı Mahmut Kanlıkılıç'a plaket verdi.

Etkinliğe, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, akademisyenler, sivil toplum kuruluş temsilcileri, öğrenciler, engelliler ve aileleri katıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Sıddık Kaya - Güncel
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