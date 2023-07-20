Diyarbakır'da 28 yolcusu olan otobüs alevlere teslim oldu

Mersin-Van seferini yapan 28 yolcusu olan otobüs, seyir halindeyken Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde alevlere teslim oldu. Otobüsün motor kısmında çıkan yangın, yolcuların bağırmasıyla fark edildi ve otobüs durdurularak yolcular tahliye edildi. Yangın itfaiye ekipleri ve vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü. Otobüs kullanılamaz hale geldi.