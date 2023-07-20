Diyarbakır'da 28 yolcusu olan otobüs alevlere teslim oldu
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Mersin-Van seferini yapan 28 yolcusu olan otobüs, seyir halindeyken Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde alevlere teslim oldu. Otobüsün motor kısmında çıkan yangın, yolcuların bağırmasıyla fark edildi ve otobüs durdurularak yolcular tahliye edildi. Yangın itfaiye ekipleri ve vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü. Otobüs kullanılamaz hale geldi.
- Diyarbakır'da 28 yolcusu olan otobüs alevlere teslim oldu
DİYARBAKIR - Mersin- Van seferini yapan 28 yolcusu olan otobüs, seyir halindeyken Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde alevlere teslim oldu.
Mersin-Van seferini yapan Vantur firmasına ait, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 65 ABE 714 plakalı yolcu otobüsü, Diyarbakır-Silvan karayolunun Yolarası Mahallesi mevkisinde sabah 05.00 sularında motor kısmında çıkan kıvılcımlar sonucu seyir halindeyken alevlere teslim oldu.
Yolcuların yangını fark edip bağırmasıyla sürücü otobüsü yol kenarında durdurdu, 28 yolcu tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri ve çevredeki vatandaşların müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Kullanılamaz hale gelen otobüs soğutma çalışmasının ardından çekiciyle olay yerinden alındı. Yolcular başka bir otobüsle yola devam etti.