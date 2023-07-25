Diyarbakır'da 27 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde yol uygulamasında, takip sonrası durdurulan otomobilde 3 yem çuvalında 27 kilo uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan otomobildeki 2 şüpheli tutuklandı.

Bismil ilçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve sevkiyatının önlenmesi için çalışma başlatıldı. Bu kapsamda yapılan yol kontrol uygulamasında bir otomobil, şüphe üzerine durdurulmak istendi. Sürücüsünün durmadı. Otomobil, takip sonrası durdurularak arama yapıldı. Aramada 3 yem çuvalı içerisinde 27 kilogram ağırlığında uyuşturucu ele geçirildi. Otomobilde bulunan V.A.(35) ve H.A.(42), gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen V.A., ve H.A., çıkarıldığı mahkemece 'Uyuşturucu madde imal ve ticari yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.