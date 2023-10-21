Diyarbakır'da 257 Kilo Skunk Ele Geçirildi, 2 Kişi Gözaltına Alındı

Diyarbakır'da polisin takibi sonucu durdurulan minibüste yapılan aramada 257 kilo skunk ele geçirildi ve 2 kişi gözaltına alındı.

DİYARBAKIR'da ihtara uymayıp kaçan, polisin takibi sonucu durdurulan minibüste, 'Brego' isimli narkotik köpeğiyle yapılan aramada, 257 kilo skunk ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sabah saatlerinde yapılan uygulamada 'dur' ihtarına uymayan sürücünün kullandığı minibüs, takibe alındı. Polis ekipleri minibüsü, Oto Galericiler Sitesi mevkisinde durdurdu. 'Brego' isimli narkotik köpeğiyle yapılan aramada, araçta 257 kilo skunk ele geçirildi. Olayla ilgili A.Ç. ve Ş.A. gözaltına alındı.