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Diyarbakır'da 25 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü Yakalandı

Diyarbakır'da 25 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü Yakalandı
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Diyarbakır'da, hakkında kesinleşmiş 25 yıl 10 ay hapis cezası bulunan S.A. isimli firari hükümlü, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Diyarbakır'da hakkında 25 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma, Çınar İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından arananların yakalanmasına yönelik başlatılan çalışmalar sürüyor.

Hakkında "kasten öldürmek" suçundan 25 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.A. operasyonda yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Aziz Aslan - Güncel
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