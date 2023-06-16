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Diyarbakır'da 25 yıl hapis cezası bulunan zanlı yakalandı

Diyarbakır'da 25 yıl hapis cezası bulunan zanlı yakalandı

Güncel Haberler

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ve JASAT tarafından aranan hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı, düzenlenen operasyon sonucu yakalandı.

Diyarbakır'da İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi ( Jasat ) tarafından aranan hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı, düzenlenen operasyon sonucu yakalandı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, JASAT tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik başlatılan operasyonlar devam ediyor. Ekipler tarafından düzenlenen operasyon çerçevesinde 'kasten öldürme' suçundan hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.G. isimli şüpheli, icra edilen operasyon sonucunda yakalanarak çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Diyarbakır JASAT Güncel Haberler

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