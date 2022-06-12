Diyarbakır'da 25 katlı apartmanın 20'nci katında yangın; 1 ölü, 14 yaralı (2) 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde, 25 katlı apartmanın 20'nci katında çıkan yangında aralarında itfaiye erlerinin de olduğu dumandan etkilenen ve vücudunda yanık oluşan yaralılardan hastaneye kaldırılan 15 kişiden Hüseyin Yıldız (27) yapılan bütün müdahalelere... 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde, 25 katlı apartmanın 20'nci katında çıkan yangında aralarında itfaiye erlerinin de olduğu dumandan etkilenen ve vücudunda yanık oluşan yaralılardan hastaneye kaldırılan 15 kişiden Hüseyin Yıldız (27) yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Hastanede tedavisi süren yaralılardan 1'i itfaiye eri 2 kişinin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. 10 itfaiye aracı, 40 itfaiyeci, 2 AFAD kurtarma aracı ve 10 AFAD personeli ile müdahale edilen yangının elektrik kontağından çıktığı değerlendirilirken, Vali Ali İhsan Su, hastanedeki yaralıları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Vali Su, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yenişehir ilçemiz Aziziye Mah. A Plus Seyran konutlarında çıkan yangında bir canımızı kaybettik. Vefat eden kardeşimize Allah'tan rahmet, yangından etkilenen vatandaşlarımıza ve itfaiyecilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim her türlü afetten korusun" dedi. Burak EMEK/DİYARBAKIR, Demirören Haber Ajansı / Burak Emek - Güncel Hüseyin Yıldız Diyarbakır Yenişehir İtfaiye Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Diyarbakır'da 25 katlı apartmanın 20'nci katında yangın; 1 ölü, 14 yaralı (2) - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.