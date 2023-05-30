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Diyarbakır'da 25 Hırsızlık Olayının Şüphelisi 6 Kişi Tutuklandı

Diyarbakır'da 25 Hırsızlık Olayının Şüphelisi 6 Kişi Tutuklandı

Güncel Haberler

Diyarbakır'da işyeri, araç ve evlere giren 25 ayrı hırsızlık olayının şüphelisi 6 kişi, polisin düzenlediği 'Alabora' adı verilen operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli tutuklandı.

DİYARBAKIR'da işyeri, araç ve evlere giren 25 ayrı hırsızlık olayının şüphelisi 6 kişi, polisin düzenlediği 'Alabora' adı verilen operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, kentteki hırsızlık olaylarının aydınlatılması için çalışma başlattı. Yankesicilik Büro Amirliği'nce yapılan çalışmada, farklı tarihlerde işyeri, araç ve evlerde meydana gelen 25 hırsızlık olayı ile ilgili çok sayıda Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve çevredeki kameralar incelendi. Polis, şüphelilerin A.E., B.G., B.S., F.B., Ü.C. ve D.T., olduğunu belirledi. Şüphelilerin adreslerini belirleyen ekipler 'Alabora' adı verilen operasyonla 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan izinler doğrultusunda şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 3 cep telefonu, 3 dizüstü bilgisayar, 1 masaüstü bilgisayar, 1 kahve makinesi, 1 televizyon, 2 powerbank, 4 cüzdan, 5 kol saati ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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