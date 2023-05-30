Diyarbakır'da 25 Hırsızlık Olayının Şüphelisi 6 Kişi Tutuklandı

Diyarbakır'da 25 ayrı ev ve iş yeri hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı. Şüphelilerin ikametgahlarında yapılan aramalarda çalıntı eşyalar ele geçirildi.

Diyarbakır'da 25 ayrı ev ve iş yeri hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde gerçekleştirilen 25 ayrı hırsızlık olayının faillerine yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerin güvenlik kamerası incelemeleri sonrası tespit edilen şüpheliler A.E, B.G, B.S, F.B, Ü.C, D.T, "Alabora" adlı operasyonla yakalandı.

Operasyonda şüphelilerin ikametgahlarında yapılan aramalarda ev ve iş yerlerinden çalındığı tespit edilen 3 cep telefonu, 3'ü dizüstü olmak üzere 4 bilgisayar, kahve makinesi, televizyon, 2 güç kaynağı, 4 cüzdan, 5 kol saati ele geçirildi.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.