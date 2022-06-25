Diyarbakır'da 22 milyonluk kuyumcu vurgununda 3 tutuklama

DİYARBAKIR'da, aynı iş yerinde kuyumculuk yapan ve müşterilerinden topladıkları 22 milyon 750 bin 200 TL'lik altın ve dövizle kayıplara karışan 6 kişi polisin düzenlediği operasyonlarla Adana ve Osmaniye'de yakalandı. Adliyeye sevk edilen 6 kişiden 3'ü tutuklanırken, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bağlar ilçesi Emek Caddesi üzerinde bulunan kuyumcuyu işleten C.Y., S.Y., E.Y., M.Y., M.Y. ve E.A., uzun zamandır müşterilerinden topladıkları yüklü miktarda altın, döviz ve Türk Lirasıyla, 23 Haziran akşam saatlerinde kayıplara karıştı. Kuyumculara telefonla ulaşamayan müşterileri, kapalı olan kuyumcunun önünde toplandı. Kuyumculara ulaşamayan 65 kişi, polise giderek, mağdur olduklarını söyleyerek şüphelilerden şikayetçi oldu. 22 milyon 750 bin 200 TL tutarında zarara uğratıldığı tespit edilen mağdurların şikayeti üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin Diyarbakır'dan ayrılarak Adana ve Osmaniye'ye gittiklerini tespit etti. Her iki kentin polisiyle ortaklaşa çalışma yürütüldü. C.Y., S.Y. ve E.Y. Osmaniye'de, M.Y., M.Y. ve E.A. ise Adana'nın Pozantı ilçesinde, 24 saat geçmeden yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan M.Y., S.Y., ve C.Y., tutuklandı, M.Y., E.A, E.Y., ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.