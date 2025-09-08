Diyarbakır'da 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Başladı

Haber: İsmet MİKAİLOĞULLARI

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır Vali Yardımcısı Batuhan Taşgın, 2025-2026 eğitim ve öğretim yılının başlaması dolayısıyla düzenlenen programda yaptığı konuşmada, "Ebedi Başöğretmenimiz Ulu Önder Atatürk'ün 'Milletleri kurtaran yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenler yeni nesil sizin eseriniz olacaktır' sözleri, yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin modern ve çağdaş eğitim temelleri üzerine kurulduğunun en önemli kanıtlarındandır" ifadelerini kullandı.

2025-2026 eğitim öğretim yılında, Diyarbakır'da 2 bin 287 okulda 467 bin 725 öğrenci dersbaşı yaptı. Diyarbakır Milli Eğitim Müdürlüğü'nce Raif Türk İlkokulu'nda "2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı İlköğretim Haftası Kutlama Programı" düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda öğrenciler şiirler okudu, halk oyunları gösterisi yapıldı. Programda, Diyarbakır Vali Yardımcısı Batuhan Taşgın yeni dönemin ilk ders zilini çaldı.

Programda konuşan Diyarbakır Vali Yardımcısı Batuhan Taşgın, Türkiye Cumhuriyeti'nin modern ve çağdaş eğitim temelleri üzerine kurulduğunu beliterek, "Ebedi başöğretmenimiz Ulu Önder Atatürk'ün 'Milletleri kurtaran yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenler yeni nesil sizin eseriniz olacaktır' sözleri yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin modern ve çağdaş eğitim temelleri üzerine kurulduğunun en önemli kanıtlarındandır" ifadelerini kullandı.

'Eğitim ve öğretim yalnız okul binalarımızla sınırlı değil'

Eğitim ve öğretimin yalnız okul binalarıyla sınırlı değil, tüm aileyi ve toplumu ilgilendirdiğine işaret eden Taşgın, öğrencilere, "Sevgili öğrenciler, modern zamanda bilgiye ulaşmanın en önemli kaynağı hiç şüphesiz yılmadan azim ve kararlılıkla çalışmadan geçmektedir. Bilgiyi talep eden yeni bilgiler üreten ve geçmiş bilgileri değiştiren, hiç şüphesiz siz öğrencilerimizin fedakarca çalışmaları olacaktır. Başladığınız bilgiye ulaşma yolculuğunda sizlerin en büyük yoldaşı milli ve manevi değerlerimiz ve modern teknoloji olacaktır. Bu vesileyle teknoloji kullanımının geliştirilmesi ve yabancı dillerin öğrenilmesi, eğitim ve öğretimdeki başarıyı önemli ölçüde artıracaktır" diye seslendi.

'Çocuklarımız ve gençlerimiz ülkemizin ve insanlığın yarınlarına yön verecek en kıymetli hazinemizdir'

Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü Salih Sadoğlu da eğitimin, üzerinde titizlikle durulması ve her şeyden fazla sahiplenilmesi gereken, kararlılık ve süreklilik isteyen uğraş dolu bir süreç olduğunu ifade ederek, "İçinde bulunduğumuz 21. yüzyılın en büyük gücü, tartışmasız bilgidir. ve doğru bilginin temeli eğitimdir. Çocuklarımız ve gençlerimiz sadece bu şehrin değil, ülkemizin ve insanlığın yarınlarına yön verecek en kıymetli hazinemizdir. Onları ilimle, hikmetle, sanatla ve ahlakla donatmak bizler başta olmak üzere bütün eğitim camiamızın ortak sorumluluğudur" diye konuştu.