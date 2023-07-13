Diyarbakır'da 2023 Yılının İlk 6 Ayında 3 Bin 76 Trafik Kazası Meydana Geldi

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 2023 yılının ilk 6 ayında Diyarbakır'da bin 598'i maddi hasarlı olmak üzere 3 bin 76 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 26 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 612 kişi yaralandı.