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Diyarbakır'da 2023 Yılının İlk 6 Ayında 3 Bin 76 Trafik Kazası Meydana Geldi

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Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 2023 yılının ilk 6 ayında Diyarbakır'da bin 598'i maddi hasarlı olmak üzere 3 bin 76 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 26 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 612 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da 2023 yılının ilk 6 ayının trafik kazası istatistikleri açıklandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 2023 yılının ilk 6 ayında Diyarbakır'da bin 598'i maddi hasarlı olmak üzere 3 bin 76 trafik kazası meydana geldi.

Bu kazalarda 26 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 612 kişi yaralandı.

Kaynak: AA / Murat Başal - Güncel

Emniyet Genel Müdürlüğü Diyarbakır Güncel Haberler

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