Diyarbakır'da 2020 yılında gerçekleşen bir cinayetin şüphelisi olan K.G., 3 yıl sonra yakalandı. Operasyon sonucunda şüphelinin adresinde yapılan aramalarda 2 adet av tüfeği ve şarjörler ele geçirildi.

Diyarbakır'da 2020 yılında işlenen cinayetin şüphelisi 3 yıl sonra yakalandı. İki şüpheliye ait adreste yapılan aramalarda 2 adet av tüfeği ve tüfeklere ait şarjör ele geçirildi.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığınca Sakallı Mahallesi'nde 20 Haziran 2020 tarihinde M.V.K.'nın ateşli silahla vurularak öldürülmesi olayı ile ilgili cinayet şüphelilerinin yakalanmasına yönelik 3 farklı adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda, "kasten öldürme" suçundan hakkında 33 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.G. yakalanıp tutuklandı. Şüpheli Y.Y. ve F.Y. ait adreste yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve av tüfeğine ait 4 adet şarjör ele geçirildi. - DİYARBAKIR