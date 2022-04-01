DİYARBAKIR'DA 2 YIL ARADAN SONRA İLK TERAVİHTE CAMİLER DOLDU

DİYARBAKIR'da vatandaşlar, ramazan ayının ilk teravih namazında Sur ilçesinde bulunan tarihi camileri doldurdu.

Diyarbakır'da Ramazan ayının ilk teravih namazında vatandaşlar, çoğunlukla Sur ilçesinde bulunan tarihi camileri doldurdu. Tarihi Ulucami ile Hazreti Süleyman ve Kurşunlu camilerine gelen vatandaşlar, 2 yıl aradan sonra saf tuttu. Yatsı namazı için okunan ezanın ardından Ulucami İmamı Hidayet Yılmaz, Ramazan-ı Şerif tüm İslam alemine hayırlı uğurlu olsun? dileğinde bulunarak, cemaate teravih namazını kıldırdı. Namaza gelen vatandaşlar da ramazan ayının hayırlara vesile olmasını diledi. (DHA)