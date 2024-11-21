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Diyarbakır'da 2. Uluslararası Toplumdilbilim Araştırması Sempozyumu Başladı

Diyarbakır'da 2. Uluslararası Toplumdilbilim Araştırması Sempozyumu Başladı
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Dicle Üniversitesi'nde düzenlenen 2. Uluslararası Toplumdilbilim Araştırması Sempozyumu, dilin toplumsal dinamiklerini incelemek amacıyla 70 akademisyen ve 200 katılımcıyla başladı. İki gün sürecek etkinlikte çeşitli dilbilim konuları ele alınacak.

Diyarbakır'da Dicle Üniversitesinde (DÜ) "2. Uluslararası Toplumdilbilim Araştırması Sempozyumu" başladı.

DÜ'den yapılan açıklamaya göre, Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi, Sezai Karakoç Edebiyat Fakültesi ve Yabancı Diller Yüksekokulu işbirliğinde dilin toplumsal dinamiklerini ve sosyal etkileşim üzerindeki rolünü incelemek amacıyla düzenlenen sempozyumun açılışı, 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirildi.

Sempozyum Düzenleme Kurulu adına Dr. Öğretim Üyesi Ece Nazlı, yaptığı açılış konuşmasında, sempozyumla dil, kültür ve toplum ekseninde çalışan akademisyenlerin Diyarbakır'da bir araya geldiğini belirterek, "Sempozyum ve kurmuş olduğumuz Toplumdilbilim Araştırmaları Ağı, katılımcıların güncel araştırmalarını sunmasını, bilgi paylaşımını teşvik etmeyi ve toplumdilbilim alanında çalışan araştırmacıları bir araya getirerek gelecekteki olası işbirliklerini teşvik etmeyi amaçlıyor." ifadesini kullandı.

Sempozyumda, Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cihad Demirli "Türkiye'de Yabancı Dil Eğitimi Kalitesinin Artırılması", Lancaster Üniversitesinden Prof. Dr. Jonathon Culpeper "Dilsel Nezaketsizlik" başlıklı sunumlar yaptı.

Sempozyumda, 70 akademisyen 50 farklı sunumda bildirilerini paylaşacak. 200 kişinin katılacağı sempozyum, iki gün boyunca akademik ve sosyal etkinliklerle devam edecek.

Dilbilim, sosyoloji, psikoloji, antropoloji, iletişim, edebiyat ve diğer ilgili disiplinlerden araştırmacıları bir araya getirerek yeni bilgilerin paylaşılmasını ve farklı perspektiflerin geliştirilmesinin hedeflendiği sempozyumda, dil değişkesi ve değişimi, dil tutumları ve ideolojiler, dil ve kimlik, dil sosyalleşmesi, dil ve eğitim, iki dillilik ve çok dillilik, dijital dil ve toplum, dil ve sosyal sınıf, dil ve medya, konuşma analizi ve söylem analizi, dil ve etnik köken, dil değiştirme ve diller arası geçişlilik, dil ve cinsiyet, dil ve yaş, dil politikası ve planlaması, dilsel çevre çalışmaları, dil edinimi, dil ve kültür, dil ve güç, dil ve işyeri, dil teması, dil değişimi gibi konular ele alınacak.

Sempozyumun açılışına, DÜ Rektörü Prof. Kamuran Eronat, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Şirine Eronat, Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şengül Kocaman, akademisyenler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Sıddık Kaya - Güncel
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