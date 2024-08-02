Diyarbakır'da 2 tır ile otomobilin karıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Diyarbakır-Elazığ kara yolunda meydana gelen kazada, 2 tır ile bir otomobil çarpıştı ve 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve durumları ağır olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Diyarbakır'da 2 tır ile otomobilin karıştığı kazada, 3'ü ağır 5 kişi yaralandı.
Diyarbakır- Elazığ kara yolunun Yaytaş Mahallesi mevkiinde V.K. idaresindeki 07 DEA 61 plakalı tır, E.K. yönetimindeki 72 AA 243 plakalı tır ile H.K'nin kullandığı 46 BR 450 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada, otomobildeki sürücü H.K, eşi M.K. ile çocukları Ş.K, H.K. ve M.K. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan 5 yaralıdan 3'ünün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Gözaltına alınan tır sürücülerinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.