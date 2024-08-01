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Diyarbakır'da 2. Sanayi Sitesi'nde Yangın Çıktı

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Diyarbakır'da 2. Sanayi Sitesi'ndeki 4 iş yerinde çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Diyarbakır'da 2. Sanayi Sitesi'ndeki 4 iş yerinde etkili olan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Merkez Yenişehir ilçesinde bulunan 2. Sanayi Sitesi'ndeki madeni yağ ve oto yedek parçası satan bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın kısa sürede büyüyerek 3 iş yerine daha sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis 112 Acil Sağlık ekipleri ve Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı sevk edildi.

Yangında yaralanan iş yeri çalışanı 3 kişi ile dumandan etkilenen 1 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı.

Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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