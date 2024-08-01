Diyarbakır'da 2. Sanayi Sitesi'nde Yangın Çıktı

Diyarbakır'da 2. Sanayi Sitesi'ndeki 4 iş yerinde etkili olan yangına müdahale ediliyor.

Merkez Yenişehir ilçesinde bulunan 2. Sanayi Sitesi'ndeki madeni yağ ve oto yedek parçası satan bir iş yerinde henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın kısa sürede büyüyerek 3 iş yerine daha sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis 112 Acil Sağlık, Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı ekipleri sevk edildi.

Ekipler yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.