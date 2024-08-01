Üye Girişi
Haberler

Diyarbakır'da 2. Sanayi Sitesi'nde çıkan yangında 6 kişi yaralandı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da 2. Sanayi Sitesi'nde çıkan yangında 6 kişi yaralandı. Yangın, merkez Yenişehir ilçesindeki bir otomobil yedek parçası satan dükkanda meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da 2. Sanayi Sitesi'nde çıkan ve saatler süren müdahalenin ardından kontrol altına alınabilen yangında 6 kişi yaralandı.

Yangın, öğle saatlerinde merkez Yenişehir ilçesindeki 2. Sanayi Sitesi'ndeki bir otomobil yedek parçası satan dükkanda meydana geldi. Çıkış nedeni henüz öğrenilemeyen yangının ardından ihbarla olay yerine çok sayıda itfaiye erleri, sağlık görevlileri ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, yangının çıktığı bölgede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye erleri çok sayıda araçla yangına müdahalede bulundu. İş yerindeki yanıcı maddelerin alev almasıyla büyüyen yangın birçok iş yerine sıçradı. Saatler süren müdahalenin ardından güçlükle kontrol altına alınan yangında, 6 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki sağlık ekiplerince ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Yangın bölgesine gelerek çalışmaları takip eden Diyarbakır Valisi Murat Zorloğlu, yaptığı açıklamada, "2. Sanayi Sitemizdeki yangın ilgili kurumlarımızın çabalarıyla etrafa yayılmadan söndürüldü" ifadelerini kullandı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: ANKA / Güncel

Diyarbakır Yenişehir Olay Güncel Haberler

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah: İsrail ile açık bir savaşa girdik

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah: İsrail ile açık bir savaşa girdik

 Ankara'da tarihi takas! 3'ü ABD, 8'i Rus 26 kişi ülkelerine teslim edildi

Ankara'da tarihi takas! 3'ü ABD, 8'i Rus 26 kişi ülkelerine teslim edildi

 Olimpiyatlarda 'trans' boksör tartışması! Imane Khelif'in rakibi 46. saniyede gözyaşlarıyla sahadan çekildi

Olimpiyatlarda "trans" boksör tartışması! Imane Khelif'in rakibi 46. saniyede gözyaşlarıyla sahadan çekildi

 Amerikan basınından çarpıcı iddia: Haniye aylar önce gizlice sokulan bombayla öldürüldü

Amerikan basınından çarpıcı iddia: Haniye aylar önce gizlice sokulan bombayla öldürüldü
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title