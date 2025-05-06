Diyarbakır'da 2 Milyon TL Değerindeki 21 Motosiklet Hırsızlığına İki Kardeş Tutuklandı
Diyarbakır'da toplam piyasa değeri 2 milyon TL olan 21 motosiklet çalan iki kardeş, 112 saatlik kamera görüntüsü incelemesi sonucu yakalandı. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı ekipleri, kent genelinde farklı tarihlerde yaşanan motosiklet hırsızlıklarıyla ilgili çalışma yaptı. 34 güvenlik kamerasından 112 saatlik görüntü izleyen ekipler, şüphelinin 2 kardeş olduğunu tespit etti. Piyasa değeri toplam 2 milyon TL olan 21 motosiklet çaldığı tespit edilen kardeşler, adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Yapılan aramalarda bir ruhsatsız tabanca, çalıntı bir motosiklete ait ruhsat ve hırsızlıkta kullanılan yüz maskeleri ile kask ele geçirildi. Çalıntı motosiklet sahibine teslim edildi.
Bu arada şüphelilerin motosikletleri çalma anları güvenlik kameralarına yansıdı. Bir görüntüde şüphelilerin çaldıkları bir motosikletle bölgeye gelerek başka bir motosiklet çaldıkları görüldü. Şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.