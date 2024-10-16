Diyarbakır'da 2 Milyon Lira Dolandırıcılık Operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerine farklı tarihlerde başvuran kişiler, dolandırıldıkları iddiasıyla şikayetçi oldu. Çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelilerin çeşitli sitelere verdiği sahte ilanlarla, ikinci el eşya satın almak isteyenlere link gönderip sahte sitelere yönlendirerek, paraları hesaplarına aktardıklarını tespit etti. Şüphelilerin güvenli ödeme sayfalarının kopyalarını yaptığı, ATM'lerden de yüzlerini kapatıp kapüşon takıp para çektiği kameralarla tespit edildi. Dolandırıcıların, kendi aralarında mağdurlara 'Avangart' dediği de belirlendi. Kimlikleri saptanan 9 şüpheli, belirlenen adreslerine düzenlenen operasyonla yakalanıp gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda ise çok sayıda materyale el konuldu. Araştırmada, dolandırıcıların yaklaşık 100 kişiden 2 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri belirlendi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel