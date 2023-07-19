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Diyarbakır'da 2 milyon 990 bin 350 kök Hint keneviri ele geçirildi

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Diyarbakır Lice ilçesinde 2 milyon 990 bin 350 kök Hint keneviri ele geçirildiği bildirildi.

Diyarbakır Lice ilçesinde 2 milyon 990 bin 350 kök Hint keneviri ele geçirildiği bildirildi.

Jandarma Genel Komutanlığından yapılan açıklamada, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca Lice'de düzenlenen operasyonda, 2 milyon 990 bin 350 kök kenevir, 180 bin 350 kök skunk, 150 kilogram kubar esrar ile çok sayıda suça konu malzeme ele geçirildi.

Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin - Güncel

Diyarbakır Jandarma Kenevir Güncel Haberler

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