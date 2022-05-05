Diyarbakır'da 2 kişinin öldüğü silahlı saldırıyla ilgili 1 şüpheli tutuklandı

Diyarbakır'da 2 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 7 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Merkez Bağlar ilçesi Buyuransu Mahallesi mevkisinde 5 kişilik ailenin bulunduğu araca 3 Mayıs'ta düzenlenen, anne G.D. ve kızı N.D'nin yaşamını yitirdiği, baba A.D. ile oğlu M.D. (6) ile kızı S.D'nin (14) yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan 7 şüpheli, jandarmadaki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 1'i çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğinde tutuklandı, 6 şüpheli adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı.