Diyarbakır'da 2 kişinin öldüğü silahlı saldırıda 1 kişi tutuklandı - Haberler

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Diyarbakır'da 2 kişinin öldüğü silahlı saldırıda 1 kişi tutuklandı

Demirören Haber Ajansı - Burak Emek - Güncel
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Diyarbakır'da 2 kişinin öldüğü silahlı saldırıda 1 kişi tutuklandı

DİYARBAKIR'da, bayram ziyaretinden dönen ailenin otomobiline düzenlenen anne ile kızının öldüğü 3 kişinin de yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheliden, 1'i tutuklandı, 5 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

BAĞLAR, DİYARBAKIR (DHA) - DİYARBAKIR'da, bayram ziyaretinden dönen ailenin otomobiline düzenlenen anne ile kızının öldüğü 3 kişinin de yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheliden, 1'i tutuklandı, 5 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Olay, 3 Mayıs'ta akşam saatlerinde Bağlar ilçesi kırsal Buyuransu Mahallesi çıkışında meydana geldi. Akrabalarından bayram ziyaretinden dönen 5 kişilik ailenin içinde bulunduğu 34 DUG 48 plakalı otomobile ateş açıldı. Çapraz ateşe tutulan otomobildeki Garibe ve Abdurrahman Dağ (48) ile çocukları Nayime(18), Mahir (6) ve Songül Dağ (14) ağır yaralandı. Bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılardan Garibe Dağ ile kızı Nayime kurtarılamadı. Garibe ve Nayime Dağ'ın cenazeleri Yeniköy Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Jandarma tarafından olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden S.B. tutuklandı, diğer 5 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Bu arada yaralılardan Abdurrahman ve Songül Dağ'ın Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde, Mahir Dağ'ın ise Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavileri sürüyor.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Demirören Haber Ajansı / Burak Emek - Güncel

Bayram, Bağlar, Mayıs, Güncel, Haberler

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