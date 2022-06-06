Diyarbakır'da 2 iş yerine 4 kez düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili 3 zanlı tutuklandı - Haberler

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Diyarbakır'da 2 iş yerine 4 kez düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili 3 zanlı tutuklandı

AA - Aziz Aslan - Güncel
Diyarbakır'da 2 iş yerine 4 kez düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili 3 zanlı tutuklandı

Diyarbakır'da 2 iş yerine 4 kez gerçekleştirilen, 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Diyarbakır'da 2 iş yerine 4 kez gerçekleştirilen, 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Kayapınar ilçesinde emlakçılık ile yanında oto galericilik yapan iş yerlerine geçen ay farklı tarihlerde 4 kez silahlı saldırıda bulunuldu.

2 kişinin yaralandığı silahlı saldırılara ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 6 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden M.K (25), K.D (25) ve Ş.T (22) tutuklandı, F.D (31), D.Ö (22) ve İ.Ö (17) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Aziz Aslan - Güncel

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