Diyarbakır'da 2 FETÖ hükümlüsü yakalanıp, tutuklandı

DİYARBAKIR'da FETÖ/PDY'den hüküm giydiği tespit edilen biri ihraç eski polis, 2 şüpheli yakalanıp, cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, halkın yoğun olduğu bölgelerde risk analizi çalışması yaptı. Ekipler, şüphelendikleri 2 kişiyi durdurup, risk analizi kontrolünde bulundu. Ekipler, tren garında durdurulan H.F.Ö.'nün FETÖ/PDY üyeliği suçlamasıyla hüküm giydiğini belirledi. Hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.F.Ö.'nün ihraç edilen bir polis olduğu tespit edildi.Fırat Bulvarı'nda durdurulan A.G.'nin de FETÖ firarisi olduğu belirlendi. Hakkında 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası olan A.G.'nin FETÖ'nün eğitim kurumlarında öğretmenlik yaptığı tespit edildi. A.G.'nin üzerinde ayrıca kardeşlerine ait kimlikler bulundu. Emniyete götürülen H.F.Ö. ile A.G.'ye başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması suçlarından da adli işlem yapıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından H.F.Ö. ve A.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.