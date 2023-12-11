Diyarbakır'da 2 Bin Yetenekli Öğrenci Spora Kazandırıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi kapsamında Diyarbakır'da oluşturulan mobil ekip sayesinde 3 yılda yaklaşık 2 bin yetenekli öğrenci spora kazandırıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığının "Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi" kapsamında Diyarbakır'da oluşturulan mobil ekip sayesinde 3 yılda yaklaşık 2 bin yetenekli öğrenci spora kazandırıldı.

Proje kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ve 10 antrenörün yer aldığı mobil ekip, Diyarbakır genelindeki 500 ilkokulu ziyaret ederek yetenekli sporcuları keşfediyor.

Mobil ekip, 3 yıl içerisinde 250 bin öğrenciye ulaşarak bu çocuklardan yetenekli olan yaklaşık 2 binini spora yönlendirdi.

Ağırlıklı olarak atletizm, futbol, basketbol ve yüzme branşlarında spora kazandırılan öğrenciler, farklı kulüplerde lisanslı sporcu olarak yarışmalara da katılıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Aydın Çetin, AA muhabirine, ziyaret edilen okullarda sporu sevdirmelerinin yanı sıra öğrencileri yetenek taramasından geçirdiklerini söyledi.

Program kapsamında ilk olarak 3. sınıf öğrencilerine yönelik yetenek taraması yaptıklarını aktaran Çetin, projenin Türkiye'deki tüm 3. sınıf öğrencilerini kapsadığını belirtti.

Öğrencilerin belli testlere tabi tutulduğunu ve böylece yeteneklerinin tespit edildiğini anlatan Çetin, program dahilinde mobil ekiple Diyarbakır'daki okulları ziyaret ettiklerini, ilk etapta çocukları sporla tanıştırdıklarını, daha sonra yetenek testlerini uyguladıklarını bildirdi.

250 bin öğrenciye ulaşıldı

Hangi çocuğun, hangi branşta yetenekli olduğunu belirlediklerini ve onları antrenmanlara aldıklarını ifade eden Çetin, proje kapsamında şu ana kadar 250 bin öğrenciye ulaştıklarını, bu çocuklardan da yaklaşık 2 bininin şu an antrenmanlara devam ettiğine işaret etti.

Bu yıl Diyarbakır'da 3. sınıflarda yaklaşık 35 bin öğrencinin bulunduğunu anlatan Çetin, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Hedefimiz bu yıl öğrencilerimizin tamamına ulaşmak. Yetenekli olan çocukları belirleyip, onları antrenman programımıza dahil etmek istiyoruz. Burada tespit ettiğimiz ve gelişimlerine katkı sunduğumuz öğrencilerin, gelecekte kendi branşlarında farklı takımlarda yer alacağını, başarılı olacaklarını düşünüyoruz. Bu çocuklar, milli takımın altyapısı olacak. Diyarbakır'ımız, milli takımımız ve ülkemiz için ilerleyen süreçte çok büyük başarılara imza atacak çocukları keşfediyoruz."

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yaptıkları protokolle bu yıl 70 antrenörü eğitim için anaokullarına gönderdiklerine işaret eden Çetin, anaokullarında da temel spor gelişimi ile ilgili çalışma yürüttüklerini, sporu en alt tabana yaymaya çalıştıklarını sözlerine ekledi.

"Program sayesinde yetenekli çocukları keşfediyoruz"

Antrenör Berat Ergenekon ise çok kıymetli bir işi yapmanın bilincinde olduklarını ve çocukların küçük yaşta keşfedilmesi için önayak olmaya çalıştıklarını söyledi.

Çocukların çok heyecanlı olduğunu kaydeden Ergenekon, "Program sayesinde yetenekli çocukları keşfediyoruz ve çocuklar da hangi branşta yetenekli olduğunun bilincinde oluyor. Bu da onların ileriki yaşları için önemli katkı sağlayacak. Bu çocukların spora aç olduklarını görüyoruz. Spor yapmak için can atıyorlar. Biz de bu duruma çok seviniyoruz." ifadelerini kullandı.

Antrenör Sozdar Ayata da hedeflerinin, tespit edilen yetenekli çocuklar arasında olimpiyat şampiyonları çıkarmak olduğunu anlattı.

Program kapsamında hedeflerine ulaşmayı umduklarını belirten Ayata, "Diyarbakır'da güzel işler yapılıyor. Altyapıyı güçlendirmek istiyoruz." dedi.

Yetenek taramasına katılan 3. sınıf öğrencisi Hivda Elif Güneş de hazırlanan parkurda çalışma yaptıklarını, yetenek taramasının çok eğlenceli ve güzel olduğunu aktardı.