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Diyarbakır'da 17 Yaşındaki Kızın Ölümüne Neden Olan Trafik Kazası Güvenlik Kamerasında

Diyarbakır'da 17 Yaşındaki Kızın Ölümüne Neden Olan Trafik Kazası Güvenlik Kamerasında
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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde 17 yaşındaki Kübra Sofioğlu, ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Sürücü gözaltına alındı ve tutuklandı.

Diyarbakır'da 17 yaşındaki kızın ölümüne neden olan trafik kazası anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Merkez Kayapınar ilçesi Mahabat Bulvarı'nda 6 Mayıs'ta yolun karşısına geçmek isteyen Kübra Sofioğlu'nun ehliyetsiz sürücü 16 yaşındaki C.G'nin kullandığı, plakası henüz öğrenilemeyen otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybettiği kazayla ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan sürücü, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, arkadaşıyla yolun karşısına geçmeye çalışan Sofioğlu'na süratle gelen otomobilin çarptığı görülüyor.

Kaynak: AA / Aziz Aslan - Güncel
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