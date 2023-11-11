Diyarbakır'da 169 kilo uyuşturucu ele geçirildi

DİYARBAKIR'da, polisin gerçekleştirdiği 3 uyuşturucu operasyonunda 169 kilo 670 gram skunk, 1 kilo 329 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 37 şüpheliden 8'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 2 gün süren 3 farklı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 37 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda 169 kilo 670 gram skunk, 1 kilo 329 gram esrar ve türevleri, 34 gram metamfetamin, 7 sentetik ecza, 4 ecstasy, 2 kök hint keneviri ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler serbest bırakıldı. (DHA