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Diyarbakır'da 16 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobilin yunus ekibine çarpması sonucu 2 polis yaralandı

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde, 16 yaşındaki bir çocuğun kullandığı otomobil, yunus ekibine ait motosiklete çarptı ve 2 polis memurunun yaralanmasına neden oldu. Yaralı polisler hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumları iyi. Olayın ardından otomobil sürücüsü gözaltına alındı ve sürücünün emniyetteki işlemleri devam ediyor.