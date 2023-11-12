Diyarbakır'da 16 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobilin yunus ekibine çarpması sonucu 2 polis yaralandı
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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde, 16 yaşındaki bir çocuğun kullandığı otomobil, yunus ekibine ait motosiklete çarptı ve 2 polis memurunun yaralanmasına neden oldu. Yaralı polisler hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumları iyi. Olayın ardından otomobil sürücüsü gözaltına alındı ve sürücünün emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Diyarbakır'da 16 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobilin yunus ekibine ait motosiklete çarpması sonucu 2 polis memuru yaralandı.
Polis ekipleri, merkez Kayapınar ilçesi Ahmet Arif Caddesi'nde uygulama yaptıkları sırada "dur" ihtarına uymayarak kaçan 23 FN 454 plakalı otomobili takibe aldı.
Takip sürerken otomobil "Yunus" olarak da adlandırılan motosikletli polis timinin kullandığı motosiklete çarptı.
Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletteki 2 polis yaralandı.
112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan polis memurlarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Bölgeye sevk edilen polis ekiplerince yakalanan otomobil sürücüsü A.E.A. gözaltına alındı.
16 yaşında olduğu tespit edilen sürücünün emniyetteki işlemleri sürüyor.