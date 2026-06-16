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Diyarbakır'da çeşitli suçlardan aranan 152 kişi yakalandı

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Diyarbakır’da Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, kasten öldürme, uyuşturucu ticareti ve hırsızlık gibi suçlardan aranan 152 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

Diyarbakır'da çeşitli suçlardan aranan 152 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) koordinesinde ilçe jandarma komutanlıkları ekiplerince, arananların yakalanmasına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, aralarında "kasten öldürme", "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama", "parada sahtecilik", "silahla birden fazla kişi ile birlikte gece konutta yağma" ve "hırsızlık" suçlarından arananların da bulunduğu 152 kişi yakalandı.

Şüpheliler işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.

Kaynak: AA / Osman Bilgin
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