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Diyarbakır'da 15 Yıl Cezası Olan Firari Hükümlü Yakalandı

Diyarbakır'da 15 Yıl Cezası Olan Firari Hükümlü Yakalandı
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Diyarbakır'da, uyuşturucu ticareti suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü A.K. jandarma tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

Diyarbakır'da, 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü ve Sur İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından nitelikli suçlar kapsamında arananların yakalanması için çalışma yapıldı.

Bu kapsamda, Jandarma Suç Araştırma Timi koordinesinde yürütülen çalışmalarda hakkında "Uyuşturucu ve uyarı madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K. yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Ahmet Kaplan - Güncel
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