Diyarbakır'da 15 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Haberler

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Diyarbakır'da 15 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

AA - Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
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Diyarbakır'da 15 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Diyarbakır'da hakkında 15 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da hakkında 15 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından arananların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

"Silahlı yağma" suçundan 1 yıldır aranan ve hakkında 15 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.T'nin merkez Bağlar ilçesinde olduğu tespit edildi.

Operasyonla yakalanan M.T, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Diyarbakır, JASAT, Güncel, Haberler

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