Diyarbakır'da '15 Temmuz' Temalı Resim Sergisi Açıldı

Diyarbakır'da '15 Temmuz' Temalı Resim Sergisi Açıldı
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Diyarbakır'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında açılan sergide, farklı okullardan 20 öğrencinin yaptığı eserler sergilendi. Sergi 4 gün boyunca ziyarete açık kalacak.

Diyarbakır'da İl Milli Eğitim Müdürlüğünce öğrencilerin yaptığı "15 Temmuz" temalı resimlerle sergi düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü binasının girişinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında resim sergisi açıldı.

Sergide, farklı okullarda öğrenim gören 20 öğrencinin "15 Temmuz" temasıyla hazırladığı 20 eser yer aldı.

Sergi 4 gün boyunca ziyarete açık kalacak.

Kaynak: AA / Bestami Bodruk - Güncel
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