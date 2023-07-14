Diyarbakır'da, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 7'nci yılı münasebetiyle anma programı düzenlendi. Şehit olan vatandaşlar için Sur ilçesindeki tarihi Ulu Cami'de mevlit okutuldu.

Diyarbakır'da 15 Temmuz Şehitleri için mevlit okutuldu

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 7'nci yılı münasebetiyle anma programı düzenlendi.

2016 yılında Fetullahçı Terör Örgütü tarafından hain darbe girişiminde şehit olan vatandaşlar için Sur ilçesindeki tarihi Ulu Cami'de mevlit okutuldu.

Diyarbakır Valiliği tarafından düzenlenen programa, Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali İhsan Su, 7. Kolordu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Yılmaz Yıldırım, 8. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Gürtaç Kayapınar, Diyarbakır İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile cami cemaati katıldı.

Tarihi Ulu Cami'de yapılan anma programı, Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı. Mevlit-i Şerif ve duaların okutulduğu program, ikramlarla son buldu.