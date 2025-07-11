Diyarbakır'da Mevlit İle Şehitler Anıldı

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitler için mevlit okutuldu.

Diyarbakır Valiliği ile İl Müftülüğünce Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sırasında şehit olanlar için Selahaddin Eyyübi Camisi'nde cuma namazı öncesinde mevlit okutuldu, dua edildi.

Darbe girişiminde hayatını kaybeden şehitlerin anıldığı etkinlikte hatim duası yapıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince cami çıkışında katılımcılara lokum ikram etti.

Programa, Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.