Diyarbakır'da '15. Liselerarası Tiyatro Şenliği' başladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun (DBŞT) düzenlediği, "15. Liselerarası Tiyatro Şenliği" başladı.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, genç tiyatrocu adaylarını açığa çıkarmak ve nitelikli bir tiyatro izleyicisi oluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu yıl 15'incisi düzenlenen Liselerarası Tiyatro Şenliğinin ilk gününde Gaziler Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan "Komşu Köyün Delisi" adlı oyun sahnelendi.

Ege bölgesinde geçen ve muhtarlık seçimine hazırlanan bir köyde yaşanan olayların sahnelendiği oyunda, genç yeteneklerin performansı izleyicilerden tam not aldı.

Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezinde süren tiyatro şenliği, Ortadoğu Kolej'inin "Bir Evlenme Teklifi", Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi'nin "Sevkiyat Var", Özel Kaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin "Cehalet", Şehit Ömer Halisdemir Anadolu Lisesi'nin "Sınavsız Hava Sahası", Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi'nin "Karakter Aramızda" ve Sosyal Bilimler Lisesi'nin "Sevgili Doktor" oyunlarıyla devam edecek.