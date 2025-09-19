Diyarbakır'da 15. Geleneksel Karpuz Festivali Düzenlendi

Haber: İsmet MİKAİLOĞULLARI

( Diyarbakır ) - Diyarbakır'da geleneksel Karpuz Festivalinin 15.si düzenlendi. Şehrin coğrafi işaretli ürünü olan ve ağırlığıyla ünlü karpuzda 10 kiloluk düşüş yaşandı. Geçen yıl yetiştirilen karpuzda rekor 48 kilo 700 gram ağırlığındayken bu yıl bölgedeki kuraklıktan kaynaklı Türkiye'nin en büyük karpuzu 39 kilo 300 gram oldu. Festival açılışında konuşan Diyarbakır Tarım ve Orman İl Müdürü Adil Alan, "Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde ve ilimizde de yaşanan kuraklık, karpuzumuzu geçmiş yıllarla kıyasladığımızda en az 10 kilogramlık bir azalma söz konusudur" dedi.

Karpuz Festivali Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bahçesinde düzenlendi. Festivale, Diyarbakır Vali yardımcısı Aziz Gölbaşı, Tarım ve Orman İl Müdürü Adil Alan, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya ve yüzlerce vatandaş katıldı.

Festivalde açılış konuşmasını yapan Tarım ve Orman İl Müdürü Adil Alan, şunları söyledi:

"Küresel ısınmayla birlikte ilimizde 1990 ve 2020 yılı tarımsal sulama verilerine baktığımızda %42'lik bir azalma söz konusu. Yine 2024 ve 2025 yılı verilerine göre de %55'lik bir azalma söz konusu. Dolayısıyla bu bizim hububatta olduğu gibi karpuzumuza da yansıdı ve ürünlerimizde %50'lik bir rekolte kaybı söz konusu. İnşallah önümüzdeki yıllarda ilimizde yapımı devam eden sulama barajlarının bitmesiyle birlikte bu sıkıntıyı da Geride bırakmış olacağız. Yine Tarım ve Orman Bakanlığımızın destekleriyle 2011 yılından bu yana her sene böyle bir etkinlik düzenlenmekte. İnşallah bundan sonra da devam edecektir."

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da uzun zamandır bu kadar büyük karpuzu bir arada görmediğini dile getirdi.Tanrıkulu, "Karpuz sadece bizim bir tarımsal ürünümüz, bir meyvemiz değil, aynı zamanda kültürümüzün de bir parçası" ifadesini kullandı ve şöyle dedi:

"Diyarbakır'ın kültürünün ve Mezopotamya havzasının kültürünün çok önemli bir parçası aynı zamanda karpuz. Yani bunun üretimi için, gerçekten de bu kültürün ve bu, ürünün korunması için mutlaka üreteceğin teşvik edilmesi gerekiyor. Benim çocukluğum tabii yani buralarda geçti. Şimdiye kadar da hiç ayrılmadık buradan ama bu festivalin 15.si olduğu ifade edildi. Ancak Diyarbakır'da Karpuz Festivali yapılırdı. Diyarbakır Şehir Stadı'nda yapılırdı.Şehrin kültürünün önemli bir parçasıydı o festival. Şehir stadında yapılırdı. Şimdi Tarım İl Müdürlüğünün bu arka bahçesine sıkışmış bu tören, Diyarbakır Karpuzunun endamına, büyüklüğüne yakışan bir tablo değil. Doğrusunu isterseniz bu festivalin, bu ürünün hele hele içinden geçtiğimiz süreçten sonra da daha iyi planlanıp daha büyük törenlerle, festivalle Diyarbakır halkının daha büyük katılımıyla işte hafta sonu etkinliği ile falan daha büyük bir şekilde planlaması lazım. Burada Tarım ve Orman Bakanlığı ile Diyarbakır Valiliği var, şimdi de bu ürünlerin tanıtımında olması gereken aslında yerel yönetimdir aynı zamanda. Yani yerel yönetimin öncülüğünde bütün bunlar yapılır. Yerel yönetim en azından bunun bir parçası olur "dedi.

Festivalde başarı sıralamasına giren çiftçilere para ödülü verildi. Festival, çocukların karpuz yuvarlama ve karpuz yeme yarışması ile son buldu.