Diyarbakır'da 14 Yaşındaki Kız Kardeşini Öldüren Şüpheli Tutuklandı

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Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde, 14 yaşındaki R.A.'yı darbederek öldürdüğü iddiasıyla 16 yaşındaki Z.A. gözaltına alındı ve tutuklandı. Olayla ilgili otopsi yapılacak.

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde 14 yaşındaki kız kardeşini darbederek öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Ergani Cumhuriyet Başsavcılığınca, Dicle ilçesi 15 Temmuz Mahallesi'ndeki evinde R.A'nın (14), 9 Temmuz'da yaralanması ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma başlatıldı.

R.A'nın şüpheli ölümü üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 16 yaşındaki Z.A, kız kardeşini darbederek öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Z.A, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

R.A'nın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumunda otopsi yapılacak.

Kaynak: AA / Aziz Aslan - Güncel
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