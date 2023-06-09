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Diyarbakır'da 14 yaşındaki çocuk babasını öldürdü

Diyarbakır'da 14 yaşındaki çocuk babasını öldürdü

Güncel Haberler

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde bir çocuk, babasını tabancayla öldürdü. Gözaltına alınan çocuğun jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde babasını tabancayla öldüren 14 yaşındaki çocuk gözaltına alındı.

İlçenin kırsal Yukarı Haydan Mahallesi muhtarı ve güvenlik korucusu Selahattin U. ile 14 yaşındaki oğlu M.U. arasında evde henüz belirlenemeyen nedenle tartışma yaşandı.

Tartışmanın büyümesi üzerine M.U, tabancayla babasını yaraladı.

Ağır yaralanan baba, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan M.U'nun jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Murat Başal - Güncel

Diyarbakır Güncel Haberler

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