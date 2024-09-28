Diyarbakır'da 14. Karpuz Tanıtım Etkinlikleri Düzenlendi

Diyarbakır'da "14. Diyarbakır Karpuzu Tanıtım Etkinlikleri" yapıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen programın açılışında, İstiklal Marşı okundu, koro eşliğinde Türkçe ve Kürtçe şarkılar seslendirildi.

Etkinlikte, çocuklar arası karpuz yeme ve yuvarlama yarışması yapıldı.

Kadın çiftçi 48 kilo 700 gramlık karpuzla birinci oldu

Karpuz ağırlık yarışmasında 48 kilo 700 gramlık karpuzla çiftçi İkram Atlı birinci, 48 kilogramla Adil Aydın ikinci, 45 kilo 500 gramla Mehmet Atlı üçüncü oldu.

Yarışmada dereceye giren üreticilere ödülleri verildi.

Vali Murat Zorluoğlu, etkinlikteki konuşmasında, Diyarbakır'ın binlerce yıllık tarihiyle birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını söyledi.

Bereketli topraklar üzerinde yaşadıklarını ifade eden Zorluoğlu, 12 bin 500 yıldır bu topraklarda çok büyük tarımsal üretimler gerçekleştiğini belirtti.

Kentteki sulama projelerinin bir an önce tamamlanması için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini dile getiren Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"Diyarbakır'da 2023 yılında yaklaşık 16 milyar liralık tarımsal ve hayvansal üretim değeri ortaya koyduk. Bu 16 milyar liralık üretim değeriyle Diyarbakır Türkiye'nin en büyük 10'uncu tarım şehridir. Bu sıralamalar Diyarbakır'a yakışmıyor. Çok geniş tarımsal topraklara sahip ve çok verimli toprakları var. Sulama projelerinin tamamlanmasıyla birlikte ilave 3 milyon dönümden daha fazla bir alanın sulanacağını hesaba katarsak Diyarbakır'daki tarımsal üretimin 2-3 kat artabileceği aşikar. Bu ciddi bir refah demek bu bölge için. Aynı zamanda da çok büyük bir istihdam olanağı demek."

İlde farklı tarımsal ürünler üretildiğini, aynı zamanda Diyarbakır denince akıllara karpuzun geldiğini anlatan Zorluoğlu, "Diyarbakır karpuzu çok özel lezzeti, aroması olan, aynı zamanda da büyüklüğüyle diğer yörelerin karpuzlarından ayrılan bir meyvemiz. Bu önemli tarımsal ürünümüzün geleneksel metotlarla üretilmesinin devamı için elimizden geleni yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar da il genelinde Diyarbakır karpuzunun "sürme" çeşidini yetiştiren 12 üreticinin kaldığını, bu tarihi değerin yaşatılması için çalıştıklarını söyledi.

Atalar, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Diyarbakır, karpuz ve kavun üretim alanlarında Türkiye'de 5'inci sırada yer alıyor, 40 bin dekar civarında ekim alanımız mevcut. Diyarbakır karpuzu denince akıllara gelen bu ticari çeşitler değil, Diyarbakır'a özgü binlerce yıldır ekimi gerçekleştirilen sürme, pembe, ferik, beyaz kış ve kara kış çeşitleri geliyor. Bunların arasında da en büyük olanı sürme çeşididir. Yarışmalarımızda dereceye giren karpuzlarımız sürme çeşididir."

Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muzaffer Denli de programda konuşma yaptı.