Diyarbakır'da 13 Milyon Değerinde Kaçak Ürün Ele Geçirildi

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, son 10 günde yaptığı çalışmalarda tahmini piyasa değeri 13 milyon olan kaçak ürün ele geçirdi. Çalışmalar kapsamında sigara, nargile tütünü, elektronik sigara, alkollü içki, mobilya menteşesi, güneş gözlüğü, spor ayakkabı, akaryakıt, cep telefonu ve protein tozu gibi çeşitli ürünler ele geçirildi.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, son 10 günde yaptığı çalışmalarda tahmini piyasa değeri 13 milyon olan kaçak ürün ele geçirdi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kent genelinde kaçakçılık suçlarını önlemeye, yakalamaya, suç unsurlarını ele geçirmeye, oluşan haksız ekonomik kazanç ile ülke ekonomisine verilen zararın bertaraf edilmesine ve faillerin tespitine yönelik çalışmalar yürüttü.

Çalışmalar çerçevesinde 32 bin 777 paket çeşitli markalarda sigara, 64 bin 320 yaprak sigara sarma kağıdı, 79 kilo 34 gram nargile tütünü, 204 adet elektronik sigara pufu, 62 adet elektronik sigara likiti, 66 şişe alkollü içki, 22 bin 48 adet mobilya menteşesi, 2 bin 482 adet dünyaca ünlü markalara ait farklı markalarda güneş gözlüğü, bin 340 çift dünyaca ünlü markalara ait farklı markalarda spor ayakkabı, 12 bin 648 litre akaryakıt, 118 adet dünyaca ünlü markalara ait farklı marka/modellerde cep telefonu, 89 adet cep telefonu aksesuarı, 170 kilogram sporcu besini olarak bilenen protein tozu, 51 kilogram protein tozu yapımında kullanılan sıvı malzeme ele geçirildi.

Ele geçirilen kaçak ürünlerin tahmini değeri 13 milyon olduğu, 47 olayda 55 şüpheliye

5607 SKM (Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu) muhalefetten adli işlem yapıldığı kaydedildi. - DİYARBAKIR