Diyarbakır'da 13 Katlı Binada Yangın Kontrol Altına Alındı

Diyarbakır'da 13 Katlı Binada Yangın Kontrol Altına Alındı
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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesindeki 13 katlı binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında dumandan etkilenen 15 kişi hastaneye kaldırıldı.

Diyarbakır'da 13 katlı binada çıkan yangın kontrol altına alındı.

Merkez Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi'nde bulunan sitedeki 13 katlı binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yoğun dumanın oluştuğu binadan vatandaşlar tahliye edildi. Bazı vatandaşların sepetli vinç yardımıyla binadan tahliyesi sağlandı.

İlk belirlemelere göre, dumandan etkilenen aralarında çocukların da bulunduğu 15 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışması sürüyor.

Kaynak: AA / Aziz Aslan - Güncel
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