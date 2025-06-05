Diyarbakır'da 13 Katlı Apartmanda Yangın: 38 Kişi Tahliye Edildi

Diyarbakır'da 13 Katlı Apartmanda Yangın: 38 Kişi Tahliye Edildi
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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir apartmanda çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın sırasında binada mahsur kalan 38 kişi, sepetli vinç yardımıyla tahliye edilirken, dumandan etkilenen 23 kişi hastaneye kaldırıldı.

DİYARBAKIR'ın Kayapınar ilçesinde 13 katlı apartmanda çıkan yangın, paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri söndürme çalışmalarını sürdürürken, diğer taraftan merdivenleri kaplayan duman nedeniyle mahsur kalan bina sakinlerinden 1'i bebek 38 kişi sepetli vinç yardımıyla tahliye edildi. Yangın söndürme ve tahliye çalışmaları devam ediyor.

Yangın, akşam saatlerinde Fırat Mahallesi 564'üncü Sokakta bulunan 13 katlı apartmanda çıktı. Binanın çatı katında çıkan yangın hızla yayılırken, merdiven boşlukları dumanla kaplandı. Endişe yaşayan bina sakinlerinin ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Merdivenleri kaplayan duman nedeniyle mahsur kalan bina sakinlerinin sepetli vinç yardımıyla çıkarılmasına karar verildi. Yakındaki bir nakliye şirketinin sepetli vincinin de yardımıyla 1'i bebek 38 kişi binadan tahliye edildi. Dumandan etkilenenlere ambulanslarda ilk müdahaleleri yapıldı. 1'i bebek 23 kişi hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

İtfaiye görevlileri bir yandan binada mahsur kalan vatandaşların tahliyesini bir yandan da hızla yayılarak çatıyı kaplayan alevleri söndürmek için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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