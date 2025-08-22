Diyarbakır'da 12 Yaşındaki Kız Gölette Kayboldu

Diyarbakır'da 12 Yaşındaki Kız Gölette Kayboldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde serinlemek için gölete giren 12 yaşındaki Nurşin Akbaş, şakalaşma sırasında kayboldu. Arkadaşları durumu bildirmeden evlerine dönerken, Nurşin'in cansız bedeni arama çalışmalarının ardından bulunan su göletinden çıkarıldı.

DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesinde serinlemek için gölete giren 12 yaşındaki Nurşin Akbaş, iddiaya göre arkadaşı ile şakalaştığı sırada girdiği gölette kayboldu. 2 arkadaşı bölgeden uzaklaşırken, cansız bedeni saatler sonra ekipler tarafından bulundu.

Olay, dün öğle saatlerinde kırsal Bulutçeker Mahallesi'nde meydana geldi. Serinlemek isteyen 3 kız arkadaştan 2'si, yaklaşık 3 metre derinliğindeki gölete girdi. Kızlardan biri suya girmeyerek kenarda kaldı. Gölete giren Nurşin Akbaş ve arkadaşı, şakalaşma sırasında boğulma tehlikesi geçirdi. Kızlardan biri sudan çıkmayı başarırken, Nurşin Akbaş suda kayboldu. Korkan arkadaşları, kimseye haber vermeden evlerine döndü. Aile, akşam saatlerinde Nurşin'in eve dönmemesi sonrası gece saatlerinde aramaya başladı. Ailenin ihbarıyla bölgeye AFAD, jandarma, sağlık ve dalgıç ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 3 saat süren arama çalışmalarının ardından saat 02.00 sıralarında Nurşin Akbaş'ın cansız bedenine ulaşıldı. Nurşin'in cenazesi, sabah saatlerinde yapılan otopsinin ardından öğle saatlerinde Bulutçeker Mahallesi'nde toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Trabzon'da düğün merasiminde ateş açılması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti

Kanlı düğünün görüntüsü ortaya çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özlem Çerçioğlu konserdeki boş koltukların suçunu Fenerbahçe'ye attı

Özlem Çerçioğlu boş koltukların faturasını Fenerbahçe'ye kesti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.